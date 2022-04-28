وبكّر فرانكفورت في افتتاح التسجيل، وتحديداً في الدقيقة الأولى بعدما وصلت رأسية من الكولومبي رافايل سانتوس بوري إلى أنسغار كناوف الذي أسكن الكرة في شباك الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، إلا أن رجال المدرب ديفيد مويس عادوا وأدركوا التعادل عن طريق الجامايكي ميكايل أنطونيو الذي تابع في المرمى كرة من الفرنسي كورت زوما في شباك الحارس كيفن تراب (21).

وفي الشوط الثاني، حاول الفريق الإنكليزي إحراز هدف التقدم، غير أن فرانكفورت صدم مضيفه بهدفٍ ثانٍ للياباني دايتشي كامادا الذي تابع كرة مرتدة من أريولا صدها من انفرادية الدنماركي ياسبر لندستروم (54).

وكان آينتراخت فرانكفورت أطاح ببرشلونة من ربع نهائي المسابقة بتعادله معه (1-1) ذهاباً وفوزه عليه (3-2) إياباً في الكامب نو.