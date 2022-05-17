آينتراخت فرانكفورت يعدّ العدّة لمواجهة رينجرز من قبل beIN SPORTS May 17, 2022 20:59 0:41 دقيقة خاض آينتراخت فرانكفورت الألماني تدريباته استعدادا لملاقاة رينجرز الاسكتلندي في نهائي الدوري الأوروبي الذي سيحتضنه ملعب رامون سانشيث بيثخوان بمدينة إشبيلية الإسبانية الأربعاء. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي آينتراخت فرانكفورت رينجرز -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يعدّ العدّة لمواجهة رينجرز 0:53 دقيقة استقالة جماعية للمكتب التنفيذي لنادي الرجاء 0:56 دقيقة ستيفن كوري يفي بوعده لوالدته 2:09 دقيقة فان برونكهورست يؤكد جاهزية فريقه لملاقاة فرانكفورت 1:21 دقيقة علي فرج ونور الشربيني إلى الدور الثالث 3:35 دقيقة فراس الخطيب يتألّق من بوابة التدريب مع زاخو 0:49 دقيقة هل سيغادر غاريث بايل ريال مدريد؟ 1:28 دقيقة تشاكا يوجه انتقادات حادة للاعبي آرسنال 1:24 دقيقة هندرسون يعبّر عن فخره بارتداء شارة قيادة ليفربول 0:55 دقيقة الحكومة البريطانية تحذر رومان أبراموفيتش