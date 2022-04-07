آينتراخت فرانكفورت يستقبل برشلونة April 7, 2022 12:33 2:28 دقيقة يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على آينتراخت فرانكفورت ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة صراع على الوصول لنصف النهائي بين براغا ورينجرز 2:28 دقيقة مباراة بطموحات متناقضة بين أتالانتا ولايبزيغ 3:10 دقيقة مشوار وست هام يصطدم بليون القوي 2:28 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يستقبل برشلونة 2:13 دقيقة مواجهات منتظرة في دوري أبطال آسيا 1:40 دقيقة باريخو: "كانت مباراة كبيرة ورائعة" 2:25 دقيقة أنشيلوتي: "علينا التحلّي بالحذر" 1:58 دقيقة بنزيمة: "أظهرنا من هو ريال مدريد" 1:49 دقيقة توخيل: "لدينا بعض الوقت ولكن الريمونتادا صعبة" 5:12 دقيقة بنزيمة يضع ريال على مشارف نصف نهائي دوري الأبطال