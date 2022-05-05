آينتراخت فرانكفورت لتأمين نتيجة الذهاب والعبور للنهائي من قبل beIN SPORTS May 5, 2022 11:58 2:35 دقيقة بشعار تأمين نتيجة الفوز ذهاباً وضمان بطاقة العبور إلى نهائي الدوري الأوروبي في إشبيلية، سيخوض آينتراخت فرانكفورت لقاء العودة على أرضه متسلحاً بدعم جماهيره وذلك عندما يلاقي وست هام يونايتد. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي آينتراخت فرانكفورت -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة آخر التحضيرات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة بيكهام: "كأس العالم فرصة لإلهام الجيل الصاعد" 1:11 دقيقة فالكاو: "البرازيل أبرز المرشحين للفوز بالمونديال" 3:50 دقيقة مرسيليا يطمح لقلب النتيجة أمام فينورد 2:29 دقيقة روما يتسلح بجماهيره عند ملاقاة ليستر سيتي 3:07 دقيقة ليستر سيتي على بعد خطوة من الوصول للنهائي 0:38 دقيقة مباراة منتظرة بين لايبزيغ ورينجرز 2:35 دقيقة آينتراخت فرانكفورت لتأمين نتيجة الذهاب 3:25 دقيقة 200 يوم على انطلاق مونديال العرب 1:37 دقيقة كورتوا: المباراة كانت صعبة في بدايتها