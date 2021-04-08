آرسنال يطمح لاستعادة توازنه من بوابة الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 8, 2021 14:32 2:48 دقيقة يطمح آرسنال لاستعادة توازنه من بوابة الدوري الأوروبي بعد الهزيمة التي تكبدها أمام ليفربول محليا وذلك حين يستقبل سلافيا براغ في ذهب ربع نهائي الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي آرسنال يوروبا ليغ سلافيا براغ -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة توخيل: "واجهنا صعوبات لكننا لم نستسلم" 1:05 دقيقة مبابي: لعبنا مباراة جيدة أمام أفضل نادٍ في العالم 1:04 دقيقة دراكسلر يشيد بكليان مبابي 5:12 دقيقة باريس سان جيرمان يحقق فوزاً مثيراً على بايرن 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 3:19 دقيقة واقعية تشيلسي تتغلب على "حماسة" بورتو 3:51 دقيقة إنتر ميلان يواصل زحفه بثبات نحو اللقب 3:59 دقيقة يوفنتوس يتخطى نابولي في اللقاء المؤجل 3:18 دقيقة "الغربال" يتطلع لتجربة احترافية جديدة 3:04 دقيقة يوفي يستقبل نابولي في لقاء مؤجل عن الجولة الثالثة