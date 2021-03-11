آرسنال يسعى للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب أولمبياكوس من قبل beIN SPORTS March 11, 2021 15:46 3:15 دقيقة يسعى آرسنال للعودة بنتيجة إيجابيّة من ملعب أولمبياكوس اليوناني الذي أقصاه من مسابقة الدوريّ الأوروبيّ الموسم الماضي، بحثـا عن ردّ الاعتبار، وتعزيز حظوظه في خطف بطاقة العبور إلى ربع النهائيّ. تقارير إخبارية أولمبياكوس الدوري الأوروبي آرسنال -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة إنفانتينو يصل المغرب قبل مؤتمر الـ"كاف" 0:53 دقيقة مرتنس تبلغ نصف نهائي دورة دبي 3:15 دقيقة آرسنال للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب أولمبياكوس 3:19 دقيقة إشادة واسعة بنافاس حارس باريس سان جيرمان 2:36 دقيقة مزيج من الحسرة والتفاؤل في برشلونة بعد الإقصاء 3:50 دقيقة قمة مرتقبة بين يونايتد وميلان في ذهاب ثمن النهائي 0:39 دقيقة فريتز إلى نصف نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 0:31 دقيقة دونتشيتش وبورزينغيس يقودان دالاس للفوز على سبيرز 2:14 دقيقة صلاح: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف 1:27 دقيقة غريزمان يشيد بأداء برشلونة ويشير إلى تميز نافاس