آرسنال يرحل إلى اليونان لملاقاة أولمبياكوس في ذهاب دور الـ32 من قبل beIN SPORTS February 20, 2020 11:17 1:45 دقيقة منتشياً بانتصاره العريض على نيوكاسل في البريمييرليغ، يحل آرسنال ضيفاً على أوليمبياكوس اليوناني في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي آرسنال أولمبياكوس اليوناني -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة إيقاف الفعاليات التجريبية للألعاب البارالمبية 0:51 دقيقة فلامينغو يفرض التعادل على مضيفه إنديبندينتي 0:36 دقيقة غوارديولا يرد على موقف بارتوميو 2:02 دقيقة مطالب جديدة لتقنية الـ"VAR" في الدوري الإيطالي 1:57 دقيقة طفلة روسية في طريقها لتصبح بطلة أولمبية لبلادها 1:33 دقيقة ريبيتش يتألق في خط هجوم ميلان 1:45 دقيقة آرسنال يرحل إلى اليونان لملاقاة أولمبياكوس 1:30 دقيقة هاتيبور فخور بالنتيجة المبهرة 0:59 دقيقة فيرنر: "كانت مباراة صعبة" 1:50 دقيقة غاسبيريني: "هدفنا تخطي هذا الدور"