وهو الفوز الثالث على التوالي لفريق المدرب أوناي ايمري، فأصبح رصيده 9 نقاط في المركز الأول بالمجموعة واقترب بشكل كبير من التأهل إلى الدوري التالي.

تقدم الضيوف بهدف للإنكليزي ماركوس ادواردز (8)، لكن البرازيلي غابريال مارتينيلي أدرك التعادل من كرة رأسية (32). بيد ان فيتوريا تقدم مجددا بواسطة برونو دوارتي بعد هجمة مرتدة سريعة (36).

وقدم آرسنال أداء مخيبا معظم فترات المباراة لكن بيبي المنتقل إليه من ليل الفرنسي الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو نجح في انتشال فريقه من الهزيمة عندما أدرك له التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، قبل أن يمنحه النقاط الثلاث بسيناريو مماثل في الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب اينتراخت فرانكفورت الألماني على ستاندارد لياج البلجيكي 2-1. سجل لفرانكفورت كل من دافيد ابراهام (د28) ومارتن هينتيريغر (د73) وللخاسر المغربي سليم امالله (د82).

وضمن منافسات المجموعة الخامسة، فاز سلتيك الاسكتلندي على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-1. سجل للضيوف لازاري (د40) ولأصحاب الأرض كل من كريستي (د67) وجوليان (د89).

وتصدر سلتيك بالتالي الترتيب برصيد 7 نقاط أمام كلوج الروماني (6 نقاط) الذي فاز خارج أرضه على رين الفرنسي بهدف دون رد.