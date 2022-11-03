وسجّل الظهير الأيسر الإسكتلندي كيران تيرني الهدف الوحيد في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

ورفع "المدفعجية" رصيدهم إلى 15 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن بي إس في آيندهوفن الهولندي الذي فاز خارج أرضه على بودو/غليمت النرويجي 2-1.

وفي المجموعة الثانية، بلغ نادي فنربهتشه التركي ثمن النهائي بفوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين.

ورفع الفريق التركي رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطتين عن رين الفرنسي الذي تعادل على أرضه مع لارنكا القبرصي بهدف لمثله. وبعد حلوله في المركز الثاني، تأهل رين لخوض الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

