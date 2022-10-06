آرسنال يبحث عن صدارة المجموعة الأولى October 6, 2022 15:37 2:43 دقيقة يسعى آرسنال للارتقاء إلى صدارة المجموعة الأولى عندما يستقبل بطل الدوري النرويجي بودو غليمت في موقعة ستشهد على الأرجح عدداً من التغييرات على مستوى الخيارات الأساسيّة. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي آرسنال -آخر الفيديوهات 7:19 دقيقة أتلانتا هوكس يفوز على ميلووكي باكس ودياً في أبوظبي 1:13 دقيقة دجوكوفيتش إلى ربع نهائي بطولة أستانا 1:28 دقيقة لقاء مع رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 0:50 دقيقة ميسي يؤكد أن مونديال 2022 سيكون الأخير بالنسبة له 1:54 دقيقة مان يونايتد لمصالحة عشاقه من بوابة الدوري الأوروبي 3:14 دقيقة روما يتسلح بعدة عوامل للفوز على ريال بيتيس 2:43 دقيقة آرسنال يبحث عن صدارة المجموعة الأولى 0:55 دقيقة إطلاق مبادرة "هيّا معي 3+1" 1:01 دقيقة سلامة وأمن المشاركين في مونديال قطر أولوية أساسية 1:51 دقيقة إنتر ميامي يحجز مقعده في الأدوار الإقصائية