عاد أرسنال الانكليزي من بعيد وحول تأخره بهدفين في غضون دقيقتين ليخرج بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه ستاندار لياج البلجيكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من المجموعة السادسة للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، ليبلغ دور الـ32 برفقة اينتراخت فرانكفورت الالماني.

وضمن أرسنال، وصيف بطل النسخة الأخيرة، صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة مستفيدا من خسارة إينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه غيماريش البرتغالي 2-3، فيما فرط ستاندار لياج باستغلالها لأن الفوز كان سيمنحه بطاقة التأهل.

وكان ستاندار لياج في طريقه إلى الثأر لخسارته برباعية نظيفة أمام النادي اللندني ذهابا عندما تقدم بهدفين لصامويل باستيان (47) والمغربي سليم أملاح (69)، لكن أرسنال رد بثنائية الفرنسي ألكسندر لاكازيت (79) وبوكايو ساكا (81).