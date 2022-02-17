آخر تحضيرات نابولي قبل مباراته المرتقبة مع برشلونة February 17, 2022 13:36 2:00 دقيقة في الكامب نو ومدعوماً بخمسة آلاف من مشجعيه، يحل نابولي ضيفاً على برشلونة، في محاولةٍ لتحقيق نتيجةٍ إيجابية قبل مباراة الإياب في ملعب مارادونا، آخر تحضيرات نابولي للقمة المرتقبة. تقارير إخبارية برشلونة نابولي يوروبا ليغ -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة ذهبية ورقم قياسي لليابانية ميهو 1:00 دقيقة موسى ديمبيلي ودوكوريه على رادار منتخب مالي 0:24 دقيقة إشبيلية يبحث عن العودة للواجهة الأوروبية مجدداً 2:17 دقيقة بوروسيا دورتموند يتطلع لتجاوز عقبة رينجرز 2:00 دقيقة آخر تحضيرات نابولي قبل مباراته المرتقبة مع برشلونة 0:40 دقيقة إقالة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم 2:20 دقيقة مباراة برشلونة ونابولي - التغطية الخاصة 1:01 دقيقة الدوحة تستضيف أولى جولات بطولة البادل 3:30 دقيقة السويدية نايسلند تُهيمن على "سكي كروس" السيّدات 4:29 دقيقة غيزين تحافظ على لقبها في التزلج الألبي