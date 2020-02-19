يوروبا ليغ - ثلاث مباريات مرتقبة تحت المجهر

وتعتبر مواجهات كلوب بروج البلجيكي مع مانشستر يونايتد الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني مع أرسنال الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي مع خيتافي الإسباني من أبرز مواجهات الدور

كلوب بروج -مانشستر يونايتد

عزّز مانشستر يونايتد آماله في الفترة الأخيرة بإمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أولاً بعد قيام الاتحاد الأوروبي (يويفا) باستبعاد جاره مانشستر سيتي عن المسابقة القارية على مدى سنتين، ثم من خلال الفوز على تشيلسي الرابع 2-صفر في عقر دار الأخير، ليقلص الفارق عنه إلى ثلاث نقاط في الدوري المحلي.

وسيصب الشياطين الحمر تركيزهم حالياً على الدوري الأوروبي الذي يمنحهم فرصة المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل في حال فشله في تحقيق ذلك محلياً، شرط أن يتوّج باللقب في المباراة النهائية المقرّرة في غدانسك البولندية في أيار/مايو المقبل.

وسبق لمانشستر يونايتد أن شارك في دوري أبطال أوروبا من خلال تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب أياكس أمستردام الهولندي عام 2016 بعد أن حل خامساً في الدوري.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفاً على متصدر الدوري البلجيكي كلوب بروج.

ولا يمكن الاستهانة بالفريق البلجيكي الذي شارك مطلع الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل ثالثاً في مجموعته ويكمل المشوار في هذه المسابقة علماً بأنه انتزع التعادل من ريال مدريد 2-2 بعد أن تقدم بهدفين نظيفين في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو.

وقد تكون الفرصة سانحة أمام المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير لإشراك مهاجمه النيجيري الجديد أوديون إيغالو المعار إليه من الدوري الصيني أساسياً بعد أن خاض الدقائق الأخيرة ضد تشيلسي الاثنين الماضي.

ويستمر غياب الثلاثي المؤثر في صفوف مانشستر لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا وزميله في هذا الخط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والمهاجم ماركوس راشفورد.

أولمبياكوس-أرسنال

لم يخسر أرسنال في أي من مبارياته الثماني الأخيرة بإشراف مدربه الجديد ولاعبه القديم الإسباني ميكل أرتيتا، لكنه خرج بتعادلات عدة خلال هذه السلسلة وهو يأمل بالتالي تحويل هذه التعادلات إلى انتصارات.

ويحتل أرسنال مركزاً في وسط ترتيب الدوري المحلي، علماً بأنه خسر نهائي هذه المسابقة الموسم الماضي بسقوطه أمام جاره في العاصمة الإنكليزية تشيلسي.

وسيحل أرسنال ضيفاً على أولمبياكوس اليوناني الذي يؤكد مدربه البرتغالي بدرو مارتنز احترامه الكبير للفريق المنافس بقوله "قد لا يكون أرسنال قد استهل الموسم الحالي في الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل جيد، لكنه يملك لاعبين رائعين، خطيرين ويستحقون احترامنا".

وكان أولمبياكوس شارك في دوري أبطال أوروبا مطلع الموسم الحالي في مجموعة ضمت بايرن ميونيخ وتوتنهام قبل أن يكمل المشوار في الدوري الأوروبي.

ويملك أرسنال ترسانة هجومية رهيبة مؤلفة من الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت والإيفواري نيكولا بيبي الذي بدأ يظهر في المستوى الذي جعل أرسنال يدفع 75 مليون يورو للتعاقد معه قادماً من ليل الصيف الماضي.

خيتافي-أياكس أمستردام

بعد أن حقق المفاجأة الموسم الماضي ببلوغه الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بإخراجه ريال مدريد وتوتنهام تواليا، عاد أياكس امستردام الهولندي إلى ارض الواقع الموسم الحالي بعد خروجه من دور المجموعات للمسابقة القارية الاهم.

ولم ترحم القرعة الفريق الهولندي الفائز باللقب القاري اربع مرات بينها ثلاثية تواليا منتصف السبعينات بقيادة نجمه الراحل يوهان كرويف، لانها اوقعته مع خيتافي الإسباني أحد مفاجآت الموسم في دوري بلاده.

وهي المرة الاولى التي يخوض فيها خيتافي الأدوار الاقصائية لإحدى المسابقات الأوروبية منذ أن جر بايرن ميونيخ الألماني إلى وقت إضافي في ربع نهائي كأس الاتحاد الاوروبي عام 2008.

وأنهى خيتافي أحد أندية ضواحي مدريد الموسم الماضي في المركز الخامس في لا ليغا ويحتل حالياً المركز الثالث بقيادة مدربه خوسيه بوردالاس.

وحذر جناح أياكس الصربي دوشان تاديتش فريقه من مغبة الاستهتار بالفريق المنافس بقوله "إنهم محاربون، يكافحون من أجل كل كرة ويبذلون قصارى جهدهم. يتمتع لاعبو خيتافي ببنية جسدية قوية ويتخطون الحدود إذا لزم الأمر".

وستكون المواجهة مثيرة بين النجمين المغربيين لأياكس حكيم زياش ونصير مزراوي من جهة ضد مواطنهما فيصل فجر في الفريق الإسباني.