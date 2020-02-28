يوروبا ليغ: أرتيتا يدعو لاعبي أرسنال لنسيان خيبة أولمبياكوس

دعا الاسباني ميكل ارتيتا مدرب نادي ارسنال الانكليزي لاعبيه إلى "مواصلة القتال" لبقية الموسم، بعد خروجهم الموجع من دور الـ32 في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وكان ارسنال في طريقه لحجز بطاقة صعبة في ثمن النهائي الخميس على ملعب الامارات، قبل ان يسجل المغربي المخضرم يوسف العربي هدفا قاتلا في نهاية الوقت الاضافي ويمنح فريقه اولمبياكوس اليوناني بطاقة التأهل (2-1 ايابا وصفر-1 ذهابا).

وخاض ارسنال المباراة بعد سلسلة ايجابية لم يخسر فيها في الدوري منذ كانون الاول/ديسمبر، ويحتل المركز التاسع في البريميرليغ بفارق سبع نقاط عن تشلسي الرابع صاحب المركز الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا.

وعن صعوبة انهاء الموسم في المراكز الاربعة الاولى، قال ارتيتا "صعب جدا لانه بالنظر الى الترتيب، لا نزال بعيدين جدا عن اهدافنا، لكن هذا واقع موسمنا منذ بدايته ويجب ان نتابع القتال".

تابع المساعد السابق لمواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي "الاهم الان ان تكون غرفة الملابس قوية، ويجب ان نقوم برد فعل. يجب ان اقنعهم بما حصل في المباراة وسبب عدم تأهلهم".

أردف "اذا اس تمروا في ذلك، سيحصلون على المكافأة على غرار مبارياتنا العشر الاخيرة". واظهر ارسنال تحسنا لافتا بعد قدوم ارتيتا في كانون الاول/ديسمبر بدلا من مواطنه المقال اوناي ايمري.

وعن الخروج من المسابقة القارية بعد فوزه خارج ارضه 1-صفر ذهابا، اضاف لاعب الوسط السابق "هذا مؤلم، كثيرا. كنا نأمل كثيرا في هذه المسابقة، كان مسارا رائعا لنا للتأهل الى اوروبا ومسابقة جميلة للتتويج بها".