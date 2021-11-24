وست هام وموناكو أمام فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية

وخلافاً للنظام السابق الذي يؤهل صاحبَي المركزين الأولين مباشرة إلى الدور الإقصائي، يتأهل فقط متصدّر كل من المجموعات الثماني الى الدور الثاني، فيما يخوض أصحاب الوصافة مواجهات ضد أصحاب المركز الثالث القادمين من مجموعات دوري أبطال أوروبا لإكمال عقد المتأهلين.

صدام بين غلطة سراي ومارسيليا

في المجموعة الخامسة، ستكون الفرصة سانحة لغلطة سراي المتصدر للعبور إلى الدور الثاني في حال فوزه على مارسيليا في إسطنبول، مقابل تعثر لاتسيو ضد لوكوموتيف في موسكو. كما سيضمن الصدارة في حال التعادل مقابل خسارة الفريق الإيطالي.

يتصدر الفريق التركي المجموعة برصيد ثماني نقاط مقابل خمس للاتسيو وأربع لمرسيليا، فيما يتذيل لوكوموتيف بنقطتين.

وفي حال فوز غلطة سراي، قد يقضي على آمال مرسيليا بالبقاء في المنافسة في حال فوز لاتسيو على لوكوموتيف.

وكان غلطة سراي أخفق في الفوز على أرضه ضد لوكوموتيف في الجولة السابقة مكتفيًا بالتعادل وسط تحسر مدربه فتيح تريم "إذا ما أهدرت هذا العدد من الفرص في المباراة، ستعرّض نفسك حتى للخسارة".

من جهته، اعتبر المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي أن مارسيليا استحق أكثر من أربعة تعادلات من مثلها مباريات في البطولة حتى الآن، آخرها على ملعب "فيلودروم" ضد لاتسيو (2-2) "ليس هناك عدلا في كرة القدم، لقد كنا الافضل في المباريات الاربع جميعها، لعبنا بشجاعة وشخصية قوية".

ويلتقي في الجولة الاخيرة لاتسيو مع غلطة سراي في روما فيما يستقبل مرسيليا الفريق الروسي.

قمة بين موناكو وريال سوسييداد

في المجموعة الثانية، يحل ريال سوسييداد ثاني ترتيب الدوري الإسباني ضيفًا على موناكو المتصدر في الإمارة وسيضمن الفريق الفرنسي مقعداً له في الأدوار الاقصائية في حال الفوز، كما أن التعادل يكفيه لضمان أحد المركزين الاولين.

يتصدّر موناكو الترتيب برصيد 8 نقاط مقابل ست لريال سوسييداد، فيما يحتل أيندهوفن الهولندي المركز الثالث مع خمس نقاط ويستضيف شتروم غراتس النمساوي المتذيل برصيد نقطة.

وكانت المواجهة الأولى بين موناكو وسوسييداد انتهت بالتعادل 1-1 في اقليم الباسك بهدف للاعب وسط الاخير ميكيل ميرينو. ويدخل الفريق الاسباني المباراة بعد تعادله نهاية الاسبوع الفائت ضد فالنسيا ليتراجع الى المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر في الليغا، علمًا انه خسر مرة واحدة في الدوري هذا الموسم.

ويقول ميرينو في حديث خاص مع وكالة فرانس برس إن "هناك عوامل عدة تساهم في وضع ريال سوسييداد على هذا المسار الجيد. أحدها المدرب. منذ أن وصل إيمانول ألغاسيل، بات الجميع يعرف أهدافه. لقد قال بوضوح ما يريد. الأفكار التي يقدمها، وخاصة الطريقة التي ينقلها إلينا، تمكنه من استخراج الأفضل من كل لاعب. وبعد ذلك، السبب الآخر هو مركز التدريب الخاص بالنادي".

وست هام من أجل حسم التأهل

وسيحجز وست هام رابع الدوري الانكليزي الممتاز مقعده في الأدوار الإقصائية في حال فوزه على مضيفه رابيد فيينا خلف أبواب موصدة، بعد أن فرضت النمسا إغلاقًا شاملا في البلاد مع ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.

يتصدر فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس برصيد 10 نقاط أمام دينامو زغرب الكرواتي (6) الذي يستضيف غنك البلجيكي (4)، لذا الفوز على رابيد فيينا (3) سيؤهله مباشرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الاخرى.

منافسة شرسة في المجموعة الثالثة

ولا تزال المنافسة مفتوحة على مصراعيها في المجموعة الثالثة بين نابولي الإيطالي (7)، ليغيا وارسو البولندي (6)، ليستر سيتي الانكليزي (5) وسبارتاك موسكو الروسي (4).

ويخوض نابولي مباراته مساء الأربعاء بدلاً من الخميس في ضيافة سبارتاك في موسكو وهو يدرك أن أي خطوة ناقصة ستقلص آماله في التأهل الى الادوار الاقصائية.

وبعد تعادل وخسارة في أول جولتين، عوّض فريق المدرب لوتشانو سباليتي بفوزين على ليغيا. إلا أن متصدر الدوري الايطالي يدخل المباراة بعد سقوطه 3-2 ضد إنتر نهاية الاسبوع.

وسيأمل ليستر العودة الى الانتصارات ضد ضيفه ليغيا بعد تعادله في الجولة السابقة على أرضه مع سبارتاك.

وبعد أن ضمن ليون الفرنسي صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات، تقتصر المنافسة على المركز الثاني بين سبارتا براغ التشيكي (4) الذي يحل على رينجرز الاسكتلندي (4) وبروندبي الدنماركي (2) الذي يستقبل ليون.

في الرابعة، سيضمن آينتراخت فرانكفورت الألماني المتصدر (10) العبور في حال فوزه على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي (1)، بغض النظر عن مواجهة أولمبياكوس اليوناني (6) مع ضيفه فنربهشة التركي (5).

في المجموعة السادسة، يلتقي براغا البرتغالي (9) مع ميدتيلاند (5) في الدنمارك، فيما يستقبل النجم الأحمر بلغراد الصربي (7) فريق لودوغوريتس البغاري (1).

وسيكفي باير ليفركوزن الالماني المتصدر (10) الفوز ضد ضيفه سلتيك الإسكتلندي (6) لضمان العبور، فيما يلتقي ريال بيتيس الاسباني (7) مع ضيفه فرنتسفاروش المجري (صفر) في المجموعة السابعة.

