هازارد يسعى لإنهاء مسيرته مع تشيلسي بإحراز لقب الدوري الأوروبي

وسيدخل اللاعب البلجيكي المرشح للانتقال إلى ريال مدريد العام الأخير في تعاقده مع تشيلسي الموسم المقبل ورفض تمديد التعاقد ما يعني أن النادي اللندني سيفقده دون مقابل إذا لم يقرر بيعه هذا العام.

وأبلغ هازارد الصحفيين يوم الاثنين "هذا سيكون جيداً وسيمثل لقباً أخيراً جيداً. إذا كانت هذه مباراتي الأخيرة فأتمنى أن أجلب اللقب.

"هذا لقب أوروبي لذا يحظى بأهمية بالنسبة لي وللنادي وللمدرب وللمشجعين.

"عندما تخوض النهائي لا يهم إن كان ذلك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو كأس الرابطة فأنت تريد فقط الفوز وتريد جلب اللقب والاحتفال بذلك".

وفاز هازارد بلقب الدوري الإنكليزي مرتين وبكأس الاتحاد الإنكليزي مرة واحدة وبكأس الرابطة مرة واحدة منذ الانتقال إلى تشيلسي قادماً من ليل في 2012.

وأحرز هازارد 16 هدفاً وصنع 15 هدفاً في الدوري الإنكليزي هذا الموسم ليحتل تشيلسي المركز الثالث في المسابقة، وقال اللاعب البلجيكي إن تركيزه ينصب على النهائي رغم التكهنات حول مستقبله.

وأضاف "في الوقت الحالي لم يحدث أي شيء لذا لا يمكن أن أقول أي شيء. الأمر يتعلق بالنادي. لكن بعيدا عن ذلك فقد أديت موسما جيداً.

"لذا فإن تفكيري ينصب على كرة القدم. بعد النهائي سنرى ما سيحدث".



