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الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي

نابولي يتعادل مع ألكمار والحسم يتأجل للجولة الأخيرة

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تعادل نابولي الإيطالي مع مضيفه ألكمار الهولندي 1-1 اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مواجهات المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي.

Reuters

وافتتح البلجيكي درايس ميرتينز التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة السادسة ثم أدرك برونو مارتينز إندي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 54. 

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، تعادل ريال سوسييداد الإسباني مع ضيفه ريجيكا الكرواتي 2-2.

وسجل كل من جون باوتيستا (69) وناتشو مونريال (79) هدفي الفريق الإسباني فيما دوّن المقدوني داركو فيلكوفسكي (37) والبوسني ستيبان لونتشار (73) هدفي ريجيكا.

ويحتل نابولي صدارة المجموعة بـ10 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة يأتي سوسييداد في مركز الوصافة بـ8 نقاط أمام ألكمار الثالث فيما يتذيل ريجيكا الترتيب بنقطة. 
 

الملخصات نابولي ألكمار
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