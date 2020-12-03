نابولي يتعادل مع ألكمار والحسم يتأجل للجولة الأخيرة

من قبل beIN SPORTS December 3, 2020 22:51 تعادل نابولي الإيطالي مع مضيفه ألكمار الهولندي 1-1 اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مواجهات المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي.