نابولي يتعادل مع ألكمار والحسم يتأجل للجولة الأخيرة

وافتتح البلجيكي درايس ميرتينز التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة السادسة ثم أدرك برونو مارتينز إندي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.
وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، تعادل ريال سوسييداد الإسباني مع ضيفه ريجيكا الكرواتي 2-2.
وسجل كل من جون باوتيستا (69) وناتشو مونريال (79) هدفي الفريق الإسباني فيما دوّن المقدوني داركو فيلكوفسكي (37) والبوسني ستيبان لونتشار (73) هدفي ريجيكا.
ويحتل نابولي صدارة المجموعة بـ10 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة يأتي سوسييداد في مركز الوصافة بـ8 نقاط أمام ألكمار الثالث فيما يتذيل ريجيكا الترتيب بنقطة.