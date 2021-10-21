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الدوري الأوروبي

موناكو يعود بفوز ثمين من أيندهوفن ويتصدر المجموعة الثانية

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عاد موناكو الفرنسي بفوز ثمين من أرض مضيفه بي أس في أيندهوفن الهولندي (2-1) الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في الدوري الأوروبي.

Reuters

افتتح الهولندي مايرون بوادو باب التسجيل لموناكو في الدقيقة 20 وعادل كودي غابكو النتيجة لأيندهوفن في الدقيقة 59 قبل أن يحرز سفيان ديوب هدف الفوز للفريق الفرنسي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وارتقى موناكو بهذا الفوز إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الإسباني الذي فاز خارج أرضه على شتورم غراتس النمساوي بهدف وحيد سجله السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 69.

وتجمّد رصيد أيندهوفن عند 4 نقاط في المركز الثالث في حين تذيل شتورم غراتس الترتيب من دون نقاط بعد أن تكبد خسارته الثالثة على التوالي.


 

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