موقعة مشتعلة بين نابولي وبرشلونة ودورتموند في خطر

وتبقى حظوظ نابولي وبرشلونة قائمة في بلوغ الدور ثمن النهائي بتعادلهما ذهابا 1-1 وإلغاء قاعدة ترجيح الأفضلية بالأهداف المسجلة خارج القواعد، وبالتالي فإن فوز أحدهما وحده يمنحه بطاقة التأهل.

وعلق مدرب برشلونة تشافي هرنانديز على المواجهة قائلا "إنها مباراة نهائية أخرى. علينا أن نواصل. لسنا في وضع جيد، هذا هو واقعنا. ولكن هناك ديناميكية جيدة، أرى ذلك. علينا فقط أن نكون أكثر موثوقية، وأكثر اتساقًا، وفوق كل شيء، أن نعرف كيف ندافع بالكرة".

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لبرشلونة كون المسابقة هي الوحيدة المتبقية له لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقتي الكأس المحلية ومسابقة دوري أبطال أوروبا وابتعاده بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الليغا، وبالتالي فإن الخروج من الـ"يوروبا ليغ" سيكون بمثابة نكسة للنادي الذي بصدد إعادة بناء صفوفه واستعادة توهجه.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية بعد شوطه الثاني الواعد أمام نابولي ذهابا عندما قلب تخلفه بهدف للبولندي بيوتر زيلينسكي (29) إلى تعادل بهدف لوافده الجديد فيران توريس (59 من ركلة جزاء)، وفوزه الرائع الذي تلاه في الدوري المحلي على حساب مضيفه فالنسيا (4-1) الأحد.

ولا تختلف حال نابولي عن برشلونة بخصوص إنقاذ الموسم بعد خروجه من ثمن نهائي كأس إيطاليا بخسارة مدوية امام فيورنتينا 2-5، وإن كانت حظوظه للتتويج بالدوري لا تزال قائمة حيث يتخلف بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر، لكنه تلقى ضربة موجعة في صراعه مع شريكه إنتر ميلان حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل، وذلك بسقوطه في فخ تعادل مخيب وصعب أمام كالياري الثامن عشر 1-1 الأحد.

ويعول نابولي على عاملي الأرض والجمهور للإطاحة بالنادي الكاتالوني وحجز بطاقته الى ثمن النهائي المقرر سحب قرعته الجمعة.



عودة هالاند

ويواجه بوروسيا دورتموند الألماني خطر الخروج من المسابقة القارية عندما يحل ضيفا على رينجرز الإسكتلندي حيث يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف بعدما مني بخسارة مدوية على أرضه 2-4 ذهابا.

ويعيش دورتموند موسما غريبا بحسب الصحف المحلية التي تعتبر بأن الفريق يحقق نتائج رائعة ثم سيئة للغاية من دون أي سبب، وهذا ما حصل بالفعل في الأسبوعين الأخيرين، فقد سقط على ملعبه أمام باير ليفركوزن 2-5، ثم تغلب على يونيون برلين 3-صفر خارج ملعبه في البوندسليغا قبل أن يسقط أمام رينجرز 2-4 في يوروبا ليغ، ثم يفوز على مونشنغلادباخ 6-صفر في الدوري.

وتلقى دورتموند نبأ سارا بتعافي هدافه النرويجي إرلينغ هالاند من إصابة عضلية وعودته إلى تدريبات الفريق الرديف الإثنين دون أي مضاعفات.

ولا شك بأن عودة هالاند، صاحب 23 هدفا في 20 مباراة هذا الموسم، للمشاركة رسميا في مباريات فريقه ستعطيه دفعة معنوية هائلة بعد تلك التي تلقاها الفريق لدى اكتساحه بوروسيا مونشنغلادباخ بسداسية نظيفة.

في المقابل، فإن لاعب وسطه الشاب الأمريكي جيوفاني رينا الذي لعب والده كلاوديو مع رينجرز وهو صديق مقرب للمدير الفني للفريق الإسكتلندي الدولي الهولندي السابق جيوفاني فان برونكهورست، سيغيب بسبب الإصابة.

ويبدو الفريقان الأندلسيان اشبيلية، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (6)، وريال بيتيس الأقرب الى بلوغ ثمن النهائي بعدما حقق كل منهما نتيجة لافتة ذهابا، الأول بفوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 3-1، والثاني على مضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 3-2.

في المقابل، تنتظر مواطنهما ريال سوسييداد، رابع الأندية الاسبانية الممثلة في الملحق، مهمة صعبة أمام ضيفه لايبزيغ الألماني علما بأنه انتزع تعادلا ثمينا من الأخير ذهابا 2-2.

ويخوض الممثلان الآخران لإيطاليا أتالانتا برغامو ولاتسيو اختبارين لا يخلوان من صعوبة، الأول أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني والثاني أمام ضيفه بورتو البرتغالي.

ويدخل أتالانتا مواجهة بطل اليونان بأفضلية الفوز ذهابا 2-1، فيما يحتاج لاتسيو إلى تعويض خسارته بالنتيجة ذاتها أمام بوتو.

بدوره يسعى براغا البرتغالي الى تعويض سقوطه امام مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي صفر-2 عندما يستضيف في براغا.

وتتأهل الأندية الثمانية عن ملحق الدوري الأوروبي لتلتحق بمتصدري المجموعات الثماني وهي ليون وموناكو الفرنسيان، سبارتاك موسكو الروسي، أينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانيان، غلطة سراي التركي، النجم الأحمر الصربي ووست هام الإنكليزي.



ليستر ومرسيليا الأقرب في كونفرنس ليغ

وفي مسابقة كونفرنس ليغ (دوري المؤتمر) حيث أُقصي توتنهام الإنكليزي باكراً من دور المجموعات، يبدو ليستر سيتي الإنكليزي ومرسيليا الفرنسي الأقرب إلى بلوغ ثمن النهائي، بعدما قطعا شوطا كبيرا بفوزيهما الكبيرين على ضيفيهما ريندرز الدنماركي 4-1 وقره باغ الأذربيجاني 3-1 تواليا، والأمر ذاته بالنسبة لفريق بودو/غليمت النرويجي الفائز على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1.

لكن قائد سلتيك كالوم ماكغريغور يعتقد أنه بإمكان فريقه قلب الطاولة إيابا رغم لعبه خارج قواعده، وقال "نحن من هذا النوع من الفرق التي تزال تلعب بقتالية حتى لو ابتعدنا عن الديار، وما زلنا نريد اللعب بنفس الطريقة، وبهذه الطريقة سنحصل على فرصتنا بالتأهل".

وكانت أندية لاسك النمسوي، خنت البلجيكي، روما الإيطالي، ألكمار وفينورد الهولنديان، كوبنهاغن الدنماركي، رين الفرنسي وبازل السويسري، قد ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي بعد تصدرها المجموعات الثماني.