موعد وكيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان وإشبيلية بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة إنتر ميلان وإشبيلية بث مباشر

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وإشبيلية

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وإشبيلية متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

موعد مباراة إنتر ميلان وإشبيلية سيكون مساء اليوم الجمعة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD1.

تتجه الأنظار مساء الجمعة إلى مدينة كولن الألمانية، حيث يلتقي إشبيلية حامل الرقم القياسي بخمسة ألقاب مع إنتر المتوّج ثلاث مرات.

ويمرّ إشبيلية بفترة رائعة حيث لم يخسر في آخر 20 مباراة في مختلف المسابقات، وحقق 8 انتصارات في مبارياته التسع الأخيرة، ليصل إلى ذروة مستوياته في الوقت المناسب والحاسم من الموسم.

ولا شك في أن خبرة إشبيلية في المسابقة تمنحه أفضلية على انتر، إذ خرج فائزا في المباريات النهائية الخمس التي خاضها في 2006 و2007 وبين 2014 و2016.

في المقابل، توّج انتر بلقب المسابقة تحت المسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبي في 1991 و1994 و1998 وحلّ وصيفا في 1997.

ويعوّل المدرب الفذ أنطونيو كونتي على دفاع صلب لم يتلق سوى هدفا وحيداً في آخر سبع مباريات، وقوّة هجومية ضاربة مع البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وإشبيلية في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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