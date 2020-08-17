موعد وكيفية مشاهدة مباراة إنتر وشاختار في الدوري الأوروبي بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني النصف النهائي الثاني من الدوري الدوري الأوروبي اليوم الإثنين.

البث المباشر لمباراة إنتر وشاختار سيكون اليوم الإثنين في 17 من آب/ أغسطس الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS HD1

مباراة إنتر وشاختار - مباشر

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