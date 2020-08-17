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موعد وكيفية مشاهدة مباراة إنتر وشاختار في الدوري الأوروبي بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة إنتر ميلان وشاختار في بث مباشر وحصري إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا أو اشتركوا الآن لمشاهدة اللقاء حصرياً عبر قنواتنا.

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سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني النصف النهائي الثاني من الدوري الدوري الأوروبي اليوم الإثنين. 

البث المباشر لمباراة إنتر وشاختار سيكون اليوم الإثنين في 17 من آب/ أغسطس  الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS HD1

مباراة إنتر وشاختار - مباشر

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إنتر وشاختار بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إنتر وشاختار أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

شاختار دونيتسك الدوري الأوروبي إنتر ميلان
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