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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

موعد وكيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في الدوري الأوروبي بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في بث مباشر وحصري إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا أو اشتركوا الآن لمشاهدة اللقاء حصرياً عبر قنواتنا.

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سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مانشستر يونايتد الإنكليزي وإشبيلية الإسباني اليوم الأحد

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية سيكون اليوم الأحد في السادس عشر من آب/ أغسطس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر وإشبيلية - مباشر

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد إشبيلية بث مباشر
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