موعد وكيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في الدوري الأوروبي بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مانشستر يونايتد الإنكليزي وإشبيلية الإسباني اليوم الأحد

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية سيكون اليوم الأحد في السادس عشر من آب/ أغسطس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر وإشبيلية - مباشر

#الدوري_الأوروبي 🏆



صراع كروي مثير بين مانشستر يونايتد وإشبيلية من أجل مقعد في المشهد النهائي 👊🔥



اشترك الآن ولا تفوت المتعة والإثارة 😍👇 ⁣⁣

⁣

🔗 https://t.co/XVTWo3xp77 ⁣⁣

📱 https://t.co/alkogGtHdW⁣⁣

⁣⁣#beINUEL #UEL pic.twitter.com/seYSfDEb28 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2020

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.



وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.