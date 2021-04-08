موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة | بث مباشر اليوم

مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة بث مياشر اليوم

موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في الدوري الأوروبي

يأمل مانشستر يونايتد الإنكليزي في الإبقاء على حلمه بإحراز لقبه الأول منذ 2017 حين يصطدم مساء اليوم الخميس بطموح مضيفه غرناطة الإسباني في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

وتخطى يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشار صدمة الخروج من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا بوصوله إلى ربع نهائي المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، متخلصاً في طريقه من عقبتين صعبتين للغاية هما ريال سوسييداد الإسباني وميلان الإيطالي.

في المقابل، تراجعت نتائج غرناطة وبات حالياً في المركز التاسع بالدوري الإسباني إلا أنه تميز في مشاركته القارية الأولى على الإطلاق ووصل إلى ربع النهائي عن جدارة بعدما تفوق في دور المجموعات خارج ملعبه على أيندهوفن الهولندي، ثم تخلص في الدور الثاني من نابولي الإيطالي قبل أن يزيح في ثمن النهائي فريق سولشار السابق مولده النرويجي.

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موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة

مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة ستكون منقولة اليوم الخميس على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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