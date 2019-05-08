موعد مباراة تشيلسي واينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي

يتطلع تشيلسي الإنكليزي إلى خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت الألماني الساعي بدوره إلى تحقيق انجاز تاريخي يتوّج به موسمه الناجح.

وتمكن تشيلسي من تحقيق تعادل مطمئن 1-1 في الذهاب وينتظر عشاقه أن يعزّز هذه الطمأنينة بفوز "في ستامفورد بريدج" يعيده إلى مسابقة الدوري الأوروبي التي أحرز لقبها عام 2013 بقيادة المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز.

مباراة تشيلسي وفرانكفورت مباشر الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة تشيلسي واينتراخت فراكفورت سيكون متاحاً على قناة beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي وفرانكفورت على الانترنت من خلال موقع beIN CONNECT.

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