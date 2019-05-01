موعد مباراة تشيلسي وانتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي بث مباشر

تشيلسي وانتراخت فرانكفورت بث مباشر

مباراة تشيلسي وانتراخت فرانكفورت بث مباشر في الدوري الأوروبي

البث المباشر لمباراة تشيلسي وانتراخت فرانكفورت يوم الخميس في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة تشيلسي وانتراخت فرانكفورت ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

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المباراة التي ستقام في أرض الفريق الألماني نقدم لها بعض الأرقام:

- هذه أول مشاركة لفرانكفورت في نصف نهائي منافسة أوروبية منذ 1979-1980 عندما حصد لقب كأس الاتحاد بعد فوزه على بايرن ميونخ في نصف النهائي وعلى غلادباخ في النهائي.

- هذه هي المشاركة التاسعة لتشيلسي في نصف نهائي منافسة أوروبية كبرى خلال حقبة أبراموفيتش (منذ 2003-2004)، أكبر عدد بالتساوي مع برشلونة.

- لم يتقابل الفريقان من قبل – خسر فرانكفورت على أرضه مرة واحدة فقط أمام فرق إنكليزية في المنافسات الأوروبية: 1-0 في كأس مدن المعارض 1967-1968 أمام نوتنغهام فورست.

- خسر تشيلسي مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها أمام فرق ألمانية في المنافسات الأوروبية (فاز 5 تعادل 4).

- خاض فرانكفورت 10 مباريات في الدوري الأوروبي على ملعب كوميرزبانك أرينا (فاز 8 تعادل 2)، ولم يتأخر بالنتيجة نهائياً في تلك المباريات.

- لم يخسر مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري في آخر 13 مباراة خاضها في الدوري الأوروبي (فاز 12 تعادل 1).

- صنع لاعبا فرانكفورت لوكا جوفيتش وفيليب كوستيتش 12 فرصة لبعضهما بعضاً هذا الموسم في الدوري الأوروبي – لم يصنع أي ثنائي آخر أكثر.

- سجل مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو 10 أهداف هذا الموسم في الدوري الأوروبي – آخر لاعب سجل أكثر خلال موسم واحد في المنافسة كان راداميل فالكاو مع أتليتيكو مدريد في 2011-2012 (12).