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موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي في الدوري الأوروبي - بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

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لا تفوّت مشاهدة مباراة برشلونة وغلطة سراي في ذهاب الدور الستة عشر من الدوري الأوروبي عبر beIN SPORTS إذا كنت من مشتركينا، أو سارع بالاشتراك لمتابعة المباراة وأهم الأحداث الرياضية عبر قنواتنا.

Reuters

مباراة برشلونة وغلطة سراي تعتبر من أهم مباريات اليوم الخميس التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ  يسعى الفريق الكتالوني إلى تحقيق نتيجة إيجابية ذهاباً على ملعبه "كامب نو" قبل مواجهة الإياب في السابع عشر من الشهر الجاري في تركيا.

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي في الدوري الأوروبي

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي هو مساء اليوم الخميس 10 مارس/آذار على ملعب "كامب نو" تمام في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغلطة سراي

مباراة برشلونة وغلطة سراي ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT.  للاشتراك اضغط هنا.

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك! 

الدوري الأوروبي غلطة سراي beIN SPORTS برشلونة بث مباشر
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