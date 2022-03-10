مباراة برشلونة وغلطة سراي تعتبر من أهم مباريات اليوم الخميس التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يسعى الفريق الكتالوني إلى تحقيق نتيجة إيجابية ذهاباً على ملعبه "كامب نو" قبل مواجهة الإياب في السابع عشر من الشهر الجاري في تركيا.

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي في الدوري الأوروبي

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي هو مساء اليوم الخميس 10 مارس/آذار على ملعب "كامب نو" تمام في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغلطة سراي

مباراة برشلونة وغلطة سراي ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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