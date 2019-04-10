موعد مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر في اهم مباريات يوروبا ليغ

يستضيف أرسنال الإنكليزي الفريق الإيطالي العنيد والقوي نابولي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة يوروبا ليغ، وعين كل منهما على تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

مباراة أرسنال ونابولي تكتسي أهمية كبيرة للفريقين، حيث يبحث الأول عن مواصلة مشواره الأوروبي ومحاولة التتويج باللقب مع مدربه الإسباني يوناي إيمري الفائز بالمسابقة 3 مرات متتالية مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، فيما يتطلع الثاني إلى الفوز ليخطو خطوة إضافية نحو تحقيق لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول موسم 1988-1989 بقيادة الأسطورة مارادونا.

موعد البث مباراة ارسنال ونابولي والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة أرسنال x نابولي الخميس 11-4-2019 الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD1

كيفية مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي

مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص سيستهل في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

البث لمباراة أرسنال ونابولي سيكون متاحاً بشكل حصري وبجودة عالية على beIN SPORTS HD1، كما يمكنكم متابعة القمة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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