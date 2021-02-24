مواجهة مرتقبة بين أرسنال وبنفيكا في اليونان

بعدما خاض مباراة ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد بنفيكا في روما بسبب قيود السفر المفروضة في البرتغال على القادمين من بريطانيا نتيجة تفشي فيروس كورونا، يخوض أرسنال لقاء الإياب الخميس على "أرضه" في أثينا عوضاً عن لندن للأسباب ذاتها، في وقت يسعى ميلان الإيطالي إلى تجاوز عقبة ضيفه العنيد النجم الأحمر الصربي.

وتبدو الفرصة قائمة أمام أرسنال لمواصلة مشواره في المسابقة القارية وإنقاذ موسمه بما أن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة المشاركة في دوري الأبطال، وهو الأمر المستبعد جداً حاليا عبر الدوري الممتاز في ظل ترتيبه المتأخر، وذلك بعد تعادله ذهاباً في روما 1-1.

ويعود فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الى ملعب "كارايسكاكيس" في بيرايوس حيث عاد منتصرا في ذهاب الدور ذاته الموسم الماضي 1-صفر على أولمبياكوس، قبل أن يقلب الأخير الطاولة عليه ويطيح به من المسابقة بالفوز عليه إيابا في لندن 2-1 بعد التمديد.

ويأمل النادي اللندني، القادم من خسارة في الدوري الممتاز على أرضه أمام مانشستر سيتي المحلق في الصدارة (صفر-1)، الإفادة من الوضع المهزوز لبنفيكا الذي لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري المحلي، ما تسبب بتراجعه الى المركز الرابع.

اختبار صعب لميلان المتراجع

وعلى ملعب "سان سيرو"، يدخل ميلان مباراته مع ضيفه النجم الأحمر الذي خطف التعادل ذهاباً 2-2 في الوقت بدل الضائع، في وضع معنوي مهزوز بعد خسارتين على التوالي في الدوري المحلي، آخرها بنتيجة قاسية على يد جاره إنتر في مباراة محسوبة على أرضه صفر-3، ما سمح للأخير بالابتعاد في الصدارة بفارق أربع نقاط عن "روسونيري" الذي كان ينعم بالصدارة قبلها بمرحلتين ويحلم بلقبه الأول منذ 2011.

وعلى المدرب ستيفانو بيولي تدارك الأمور لتجنب المزيد من التدهور، لاسيما أن فريقه يخوض مباراة الخميس وعينه على ما ينتظره الأحد في الدوري خارج ملعبه ضد روما الرابع الذي يتخلف عن الفريق اللومباردي بفارق خمس نقاط فقط.

وبدا النجم السويدي لميلان زلاتان إبراهيموفيتش واثقا بعد الهزيمة أمام إنتر بأن الفريق "سيستعيد توازنه"، مضيفا "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء".

وتابع ابن الـ39 عاما "كان الأمر قاسياً... لكننا سنستعيد توازننا".

يونايتد وروما في وضع مريح

ويأمل الكبير الآخر مانشستر يونايتد الإنكليزي توفير جهوده قدر الإمكان حين يستضيف ريال سوسييداد الإسباني على "أولد ترافورد" بعد فوزه الكبير ذهاباً في تورينو عوضاً عن الباسك برباعية نظيفة، لاسيما أن فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشار يحل الأحد في الدوري الممتاز ضيفاً على تشيلسي المتجدد بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخيل.

ويبدو روما في وضع مماثل ليونايتد قبل أيام على مواجهته ميلان في الدوري الإيطالي، إذ يستضيف براغا البرتغالي مع أفضلية واضحة جدا بعد فوز فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا ذهابا 2-صفر.

وسبق لفونسيكا أن أشرف على تدريب براغا في موسم 2015-2016، وقاده إلى ربع نهائي يوروبا ليغ حيث خسر ذهاباً وإياباً أمام شاختار دانيتسك الأوكراني.

وسيكون ممثل إيطاليا الآخر نابولي أمام مهمة شاقة على أرضه حيث يستضيف غرناطة الإسباني، وذلك لخسارة لرجال جينارو غاتوزو ذهابا بهدفين نظيفين.

مهمة صعبة لليل

وتبرز مواجهة ليل متصدر الدوري الفرنسي مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي الذي فاز ذهابا خارج ملعبه 2-1، فيما سيكون ليستر سيتي أمام مهمة في متناوله حين يستضيف سلافيا براغ التشيكي، لاسيما أنه تعادل ذهابا خارج ملعبه من دون أهداف.

وسيحاول باير ليفركوزن الألماني تعويض خسارته المثيرة ذهابا خارج ملعبه أمام يونغ بويز السويسري 3-4، بينما يتواجه مواطنه هوفنهايم مع ضيفه مولده النروجي وهو في وضع جيد بعد تعادله ذهابا 3-3، على غرار فياريال الإسباني الذي عاد من ملعب سالزبورغ النمسوي بفوز مريح 2-صفر.



