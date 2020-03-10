العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

مواجهة لاسك ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي خلف أبواب موصدة

من قبل

أعلن فريق لاسك النمساوي أن مواجهته المرتقبة أمام العملاق الإنكليزي مانشستر يونايتد والتي ستقام الخميس الثاني عشر من آذار/مارس الحالي ستكون من دون جمهور.

Reuters

وسيلتقي الفريقان في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويقدم لاسك موسماً استثنائياُ إذ يتصدر حالياً الدوري النمساوي بفارق ست نقاط أمام ريد بول سالزبورغ، وجاء قراره بعد عدد من القرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة النمساوية وأعلنها الثلاثاء المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، والتي كان أهما إغلاق الحدود مع إيطاليا وحظر دخول الإيطاليين إلى البلاد، إضافة إلى منع التجمعات فوق ١٠٠ شخص في الأماكن المغلقة و٥٠٠ في الأماكن المفتوحة.

وحتى أمس الاثنين كانت النمسا قد أعلنت عن 131 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستحدث "كوفيد 19".
 

مانشستر يونايتد
السابق الدوري الأوروبي - إشبيلية وروم
اقرأ
الدوري الأوروبي - إشبيلية وروما دون جمهور
التالي

آخر الأحداث