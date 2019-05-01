مباراة ارسنال وفالنسيا بث مباشر في الدوري الاوروبي

البث المباشر لمباراة ارسنال وفالنسيا سيكون حصرياً على beIN SPORTS HD 1 الخميس في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ارسنال وفالنسيا في بث مباشر عبر الانترنت



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أرقام قبل اللقاء: