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مشاهدة مباراة أرسنال وفالنسيا بث مباشر

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مباراة أرسنال وفالنسيا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة أرسنال وفالنسيا بث مباشر اليوم  

موعد مباراة أرسنال وفالنسيا 

 

البث المباشر لمباراة فالنسيا وأرسنال يوم الخميس 9 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة فالنسيا وأرسنال ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

ملخص واهداف مباراة أرسنال وفالنسيا 3-1

مشاهدة مباراة أرسنال وفالنسيا في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.


 

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