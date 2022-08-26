مجموعات متباينة في قرعة الدوري الأوروبي

وفيما يلي نتائج القرعة :
المجموعة الأولى: أرسنال (إنكلترا) - بي اس في أيندهوفن (هولندا) - بودو/غليمت (النرويج) - زيوريخ (سويسرا).
المجموعة الثانية: دينامو كييف (أوكرانيا) - رين (فرنسا) - فنربهتشه (تركيا) - آيك لارناكا (قبرص).
المجموعة الثالثة: روما (إيطاليا) - لودوغوريتس رازغراد (بلغاريا) - ريال بيتيس (إسبانيا) - هيلسنكي (فنلندا).
المجموعة الرابعة: براغا (البرتغال) - مالمو (السويد) - أونيون بيرلين (ألمانيا) - أونيون سان جيلواز (بلجيكا).
المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ريال سوسييداد (إسبانيا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا) - أومونيا (قبرص).
المجموعة السادسة: لاتسيو (إيطاليا) - فينورد (هولندا) - ميتيلاند (الدنمارك) - شتورم غراتس (النمسا).
المجموعة السابعة: أولمبياكوس (اليونان) - كاراباخ (أذربيجان) - فرايبورغ (ألمانيا) -نانت (فرنسا).
المجموعة الثامنة: النجم الأحمر (صربيا) - موناكو (فرنسا) - فيرينتسفاروشي (المجر) - طرابزون سبور (تركيا).