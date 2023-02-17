مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تسجل أكبر حضور جماهيري في تاريخ الدوري الأوروبي

وكافح برشلونة لتحقيق التعادل 2-2 مع يونايتد في مباراة الذهاب المفعمة بالإثارة أمس الخميس، والتي شهدت تحطيم الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري البالغ 80465 مشجعاً والذين تابعوا لقاء توتنهام هوتسبير عندما استضاف جنت على استاد ويمبلي في شباط/فبراير عام 2017.

وبرشلونة هو أيضاً صاحب الرقم القياسي الحالي في الحضور الجماهيري بدوري أبطال أوروبا، منذ أن حضر 115500 شخص مباراة الذهاب بدور الثمانية أمام باريس سان جيرمان في موسم 1994-1995.

في موسم 2021-2022، حضر عدد قياسي من المشجعين بلغ 91648 مشجعاً مباراة لكرة القدم النسائية عندما فاز برشلونة على فولفسبورغ 5-1 في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي لا يزال صامداً حتى الآن لأي مباراة في كرة القدم النسائية، على مستوى الأندية أو المنتخبات.

