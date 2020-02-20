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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد ينجو من فخ بروج

أفلت مانشستر يونايتد الإنكليزي من فخ مضيفه كلوب بروج البلجيكي بانتزاع تعادل يخدم مصلحته نظرياً بهدف لمثله في ذهاب دور الـ32 من منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

Reuters

وبادر الفريق المحلّي بافتتاح النتيجة منذ الدقيقة 15 عبر النيجيري إيمانويل دينيس بيد أنّ الفرنسي أنطوني مارسيال تمكّن من معادلة الكفّة للـ"شياطين الحمر" مطلع الدقيقة 36.

وستجرى مواجهة العودة على أرضية ملعب "أولد ترافورد" يوم 27 فبراير الحالي.

إشبيلية يتفادى السقوط

اكتفى إشبيلية الإسباني بتعادل مخيّب في ذهاب دور الـ32 من الـ"يوروبا ليغ" (1-1) على أرض كلوج الروماني.

وسجّل لكلوج تشيبريان لون دياك في الدقيقة 59 من ركلة جزاء في حين عادل المغربي يوسف النصيري النتيجة للضيوف (82).

وستدور مباراة العودة يوم 27 فبراير الحالي على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان". 

مانشستر يونايتد
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