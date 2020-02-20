مانشستر يونايتد ينجو من فخ بروج

وبادر الفريق المحلّي بافتتاح النتيجة منذ الدقيقة 15 عبر النيجيري إيمانويل دينيس بيد أنّ الفرنسي أنطوني مارسيال تمكّن من معادلة الكفّة للـ"شياطين الحمر" مطلع الدقيقة 36.

وستجرى مواجهة العودة على أرضية ملعب "أولد ترافورد" يوم 27 فبراير الحالي.

إشبيلية يتفادى السقوط

اكتفى إشبيلية الإسباني بتعادل مخيّب في ذهاب دور الـ32 من الـ"يوروبا ليغ" (1-1) على أرض كلوج الروماني.

وسجّل لكلوج تشيبريان لون دياك في الدقيقة 59 من ركلة جزاء في حين عادل المغربي يوسف النصيري النتيجة للضيوف (82).

وستدور مباراة العودة يوم 27 فبراير الحالي على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".