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مانشستر يونايتد يصالح جماهيره بالفوز على ريال بيتيس

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صالح مانشستر يونايتد جماهيره بعد الخسارة القاسية من ليفربول حين انتصر على ريال بيتيس.

Reuters

وانتصر مانشستر يونايتد الإنكليزي على ضيفه ريال بيتيس الإسباني 4-1 يوم الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتناوب على رباعية مانشستر يونايتد كل من راشفورد (6) والبرازيلي أنتوني (52) والبرتغالي برونو فرنانديش (58) والهولندي فيغهورست (82).

وسجّل أيوزي بيريز هدف ريال بيتيس الوحيد (32).

وأتى انتصار مانشستر يونايتد بعد أيام من خسارته بسبعة أهداف دون رد أمام مضيفه ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز فيما خسر ريال بيتيس لأول مرة بعدما تجنب الهزيمة في آخر أربع مباريات.

وتعود آخر خسارة لمانشستر يونايتد على أرضه إلى الثامن من أيلول / سبتمبر عندما تغلّب عليه ريال سوسييداد الإسباني في الدوري الأوروبي بهدف دون رد.

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