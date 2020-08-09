مانشستر يونايتد وإنتر أبرز المرشحين لرفع الكأس في ألمانيا



وتقام المباريات بنظام الإقصاء من مباراة واحدة حيث ستستكمل البطولة على هذا النحو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ يلعب الاثنين مانشستر يونايتد وإنتر أبرز المرشحين للفوز باللقب، حيث يلتقي الاول مع كوبنهاغن الدنماركي في كولن والثاني مع باير ليفركوزن الألماني في دوسلدورف.



واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" قراراً في شهر تموز/يوليو الفائت لاستكمال المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوكول صحي صارم، اعتباراً من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 آب/أغسطس.



وقال النروجي اولي-غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد: "هناك أحكام وقوانين في الفقاعة حيث سنسافر، علينا أن نبقى سوياً في الفندق وحوله وفي التدريبات".



سيخضع اللاعبون والمدربون والعاملون لفحوصات الكشف عن "كوفيد-19" قبل السفر إلى المانيا وعشية كلّ مباراة حتى انتهاء البطولة، وقد نصح يويفا الفرق بالسفر على متن طائرات خاصة وعدم الاحتكاك مع عامة الناس والمكوث في فنادق خاصة حيث سيخضع اللاعبون للعزل بصورة قاسية من أجل تفادي أي انتقال محتمل للعدوى.



"أريد الفوز بها مجدداً"



سيكون يونايتد، حامل لقب المسابقة عام 2017 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حينها، مرشحاً للتأهل على حساب كوبنهاغن الاثنين نظراً للمستويات التي قدمها بعد استئناف منافسات الدوري الممتاز في حزيران/يونيو الفائت.

ضمن فريق "الشياطين الحمر" مقعداً في ربع النهائي بفوزه السهل على لاسك النمسوي 7-1 في مجموع المبارتين (5-صفر و2-1)، فيما عوض كوبنهاغن تأخر صفر-1 ذهاباً أمام باشاك شهير التركي إلى فوز بثلاثية نظيفة.



ورغم أن يونايتد خرج من الدور نصف النهائي لكأس إنكلترا أمام تشيلسي، إلا أنه يقدم مستويات عالية منذ وصول البرتغالي برونو فرنانديش من سبورتينغ لشبونة في كانون الثاني/يناير وهو تمكن من احتلال المركز الثالث على حساب تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الممتاز.



وسيعتمد يونايتد على قوته الهجومية المتمثلة بفرنانديش والفرنسيين أنتوني مارسيال وبول بوغبا والمهاجمين ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود.



واعتبر جيسي لينغارد أن الفريق قادر على الفوز بلقب ثان هذا العام.



وقال في حديث مع القناة الرسمية للنادي: "لا يمكننا الانتظار للذهاب وخوض المباراة، مما لا شك فيه أنني أريد أن أفوز بها مجدداً".



وتابع: "رفع الكأس شعور مميز لا يمكنك شرحه ... لدينا مزيج من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة في الفريق والفوز بكأس بالنسبة للشباب سيكون أمراً مثالياً لهم".



وفي حال بلغ يونايتد نصف النهائي، سيلتقي بالفائز من مواجهة إشبيلية ووولفرهامبتون الإنكليزي.

"لا يهم أين وفي أي ظروف"



وفي المباراة الثانية الإثنين، يلتقي إنتر وصيف بطل إيطاليا مع باير ليفركوزن في مباراة قوية بين بطلين سابقين.



وقال الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب خط وسط النيراتزوري: "إنها بطولة مهمة، لا يهم أين وفي أي ظروف تلعب، عليك أن تركز فقط على المباريات المقبلة".



وتابع: "بالطبع ليس من الجميل اللعب من دون جمهور، إذ ما من أجواء، سنحاول أن نمتعهم وهم يشاهدون عبر شاشة التلفاز، ونأمل أن نتمكن من معانقة أنصارنا مجدداً قريباً".



ويلتقي شاختار دونيتسك الاوكراني بطل المسابقة عام 2009 مع بازل السويسري الثلاثاء.