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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الأوروبي

مالمو وفنربهتشة وشيريف تيراسبول إلى دور المجموعات

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تأهل كل من مالمو السويدي وفنربهتشة التركي وشيريف تيراسبول المولدوفي إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

AFP

وفاز مالمو على مستضيفه سيفاس سبور التركي 2-0 علماً أنه فاز ذهاباً في السويد 3-1 أيضاً.

بدوره جاء تأهل فنربهتشة على حساب اوستريا فيينا النمساوي بعدما فاز عليها في تركيا 4-1 وفي النمسا ذهاباً 2-0.

أما شيريف تيراسبول الذي لعب الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا فتأهل متخطياً بيونيك يريفان من أرمينيا بالفوز عليه 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 ذهاباً وإياباً.

كما تأهل إلى دور المجموعات هلسنكي الفنلندي و فرينكفاروزي المجري وأومونيا نيقوسيا القبرصي ومواطنه آيك لارناكا، ولودوغوريتس رازغراد البلغاري وزيوريخ السويسري.

وتأهل أولمبياكوس اليوناني بعد تخطيه ابولون ليماسول القبرصي

الدوري الأوروبي فنربهتشة مالمو السويدي
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