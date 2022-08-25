مالمو وفنربهتشة وشيريف تيراسبول إلى دور المجموعات

وفاز مالمو على مستضيفه سيفاس سبور التركي 2-0 علماً أنه فاز ذهاباً في السويد 3-1 أيضاً.

بدوره جاء تأهل فنربهتشة على حساب اوستريا فيينا النمساوي بعدما فاز عليها في تركيا 4-1 وفي النمسا ذهاباً 2-0.

أما شيريف تيراسبول الذي لعب الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا فتأهل متخطياً بيونيك يريفان من أرمينيا بالفوز عليه 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 ذهاباً وإياباً.

كما تأهل إلى دور المجموعات هلسنكي الفنلندي و فرينكفاروزي المجري وأومونيا نيقوسيا القبرصي ومواطنه آيك لارناكا، ولودوغوريتس رازغراد البلغاري وزيوريخ السويسري.

وتأهل أولمبياكوس اليوناني بعد تخطيه ابولون ليماسول القبرصي