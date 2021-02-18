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الدوري الأوروبي

لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي

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حسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة التي جمعت سلافيا براغ التشيكي بضيفه ليستر سيتي الإنكليزي اليوم الخميس في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

AFP

ويتواجه الفريقان من جديد الخميس المقبل في مباراة العودة لتحديد هوية المتأهل إلى دور الـ16.

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