لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي

من قبل beIN SPORTS February 18, 2021 20:59 حسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة التي جمعت سلافيا براغ التشيكي بضيفه ليستر سيتي الإنكليزي اليوم الخميس في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.