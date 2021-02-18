لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي من قبل beIN SPORTS February 18, 2021 20:59 حسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة التي جمعت سلافيا براغ التشيكي بضيفه ليستر سيتي الإنكليزي اليوم الخميس في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية. AFP ويتواجه الفريقان من جديد الخميس المقبل في مباراة العودة لتحديد هوية المتأهل إلى دور الـ16. الملخصات الدوري الأوروبي ليستر سيتي سلافيا براغ السابق مانشستر يونايتد يهزم ريال سوسي اقرأ التالي آخر الأحداث February 18, 2021 20:59 لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي February 18, 2021 20:44 يونايتد يهزم سوسييداد ويضع قدماً في ثمن النهائي February 18, 2021 19:22 كلوب بروج يُجبر دينامو كييف على التعادل February 18, 2021 14:38 أرسنال ضيفاً على بنفيكا في الأوليمبيكو February 18, 2021 10:52 مواجهة من العيار الثقيل بين ليل وأياكس February 18, 2021 10:46 ميلان في بلغراد من أجل العودة بنتيجة إيجابية February 18, 2021 10:39 قمّة مرتقبة بين سوسييداد ومانشستر يونايتد February 16, 2021 13:15 مقابلة حصرية مع النجم المغربي عادل تاعرابت February 12, 2021 13:49 إياب دور الـ32 بين أرسنال وبنفيكا في اليونان February 10, 2021 00:49 إيطاليا تستضيف مباراة أرسنال وبنفيكا