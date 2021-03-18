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كيفية وموعد مشاهدة قرعة ربع نهائي ونصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بث مباشر؟

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قرعة ربع نهائي ونصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

 

موعد قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 

 

البث المباشر لقرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الجمعة 19 مارس انطلاقاً من الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة. 

قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS الإخبارية. 

مشاهدة قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT. 

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