قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وميلان في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وأسفرت قرعة دور الـ16 من البطولة القارية عن مواجهات قوية أبرزها تلك التي ستجمع مانشستر يونايتد الإنكليزي بميلان الإيطالي.

وفيما يلي نتائج القرعة كاملة :

أياكس (هولندا) - يونغ بويز (سويسرا)

دينامو كييف (أوكرانيا) - فياريال (إسبانيا)

روما (إيطاليا) - شاختار دانيتسك (أوكرانيا)

أولمبياكوس (اليونان) - أرسنال (إنكلترا)

دينامو زغرب (كرواتيا) - توتنهام (إنكلترا)

مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ميلان (إيطاليا)



سلافيا براغ (جمهورية التشيك) - رينجرز (اسكتلندا)



غرناطة (إسبانيا) - مولده (النرويج)

يذكر أنّ مباريات الذهاب ستلعب يوم 11 أذار/مارس المقبل في حين تدور مواجهات الإياب في 18 منه.