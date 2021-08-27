قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مجموعات متوازنة

وجاءت العديد من المجموعات المتوازنة لتزداد إثارة المسابقة التي بدأت مراحلها الجدية فعلياً عقب سحب قرعة دور المجموعات.

وكانت المجموعة الثالثة هي الأبرز مع تواجد نابولي وليستر سيتي وسبارتك موسكو وليغيا وارسو.

ونضع أمامكم المجموعات الثمانية علماً أنّ سحب القرعة شهد شروطاً عديدة مثل عدم لعب فريقين من ذات المستوى في مجموعة واحدة وكذلك الحال بالنسبة لمنع تواجد فريقين من بلد واحد في ذات المجموعة.

قرعة الدوري الأوروبي - التغطية الخاصة

المجموعة الأولى: ليون - رينجرز - سبارتا براغ - بروندبي.



المجموعة الثانية: موناكو - أيندهوفن - ريال سوسييداد - شتورم غراتس.



المجموعة الثالثة: نابولي - ليستر سيتي - سبارتك موسكو - ليغيا وارسو.



المجموعة الرابعة: أولمبياكوس - أينتراخت فرانكفورت - فنربهتشه - أنتويرب.



المجموعة الخامسة: لاتسيو - لوكوموتيف موسكو - مرسيليا - غلطة سراي.



المجموعة السادسة: براغا - النجم الأحمر - لودوغوريتس رازغراد - ميتييلاند.



المجموعة السابعة: بايرن ليفركوزن - سلتيك - ريال بيتيس - فيرينتسفاروشي,



المجموعة الثامنة: دينامو زغرب - جينك - وست هام يونايتد - رابيد فيينا.

يتم الآن شرح نظام القرعة.

مورينو لاعب فياريال الإسباني يحصد جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

بدء مراسم القرعة.

ستلعب المرحلة الأولى من مباريات دور المجموعات في السادس عشر من أيلول/سبتمبر ويختتم بالمرحلة الأخيرة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر.



مستويات الفرق المتأهلة الذي اعتمد عليه قبل سحب القرعة:

المستوى الأول

ليون

نابولي

باير ليفركوزن

دينامو زغرب

لاتسيو

أولمبياكوس

موناكو

براغا

المستوى الثاني

سلتيك

أينتراخت فرانكفورت

النجم الأحمر

ليستر سيتي

رينجرز

لوكوموتيف موسكو

جينك

أيندهوفن

المستوى الثالث

مرسيليا

لودوغوريتس رازغراد

ويست هام يونايتد

ريال سوسييداد

ريال بيتيس

فنربهشه

سبارتاك موسكو

سبارتا براغ

المستوى الرابع

رابيد فيينا

غلطة سراي

ليغيا وارسو

ميتييلاند

فيرينتسفاروشي

أنتويرب

شتورم غراتس

بروندبي