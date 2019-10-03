فيينورد ويونغ بويز يخلطان أوراق المجموعة السابعة

على ملعب "دي كوب" في روتردام، منح الثنائي ينس تورنسترا (49) وريك كارسدورب (80) هدفي الفوز لصاحب الأرض.

وفي المباراة الثانية لذات المجموعة، بادر رينجرز بالتهديف عبر ألفريدو موريلوس (44) قبل أن يعود الفريق السويسري بقوة ويلب الطاولة لمصلحته بفضل هدفي روجيه أسالي (50) وكريستيان فاسناشت (90).

بهاذين الفوزين أصبح وضع المجموعة السابعة معقداً حيث بات رصيد كل من بورتو ورينجرز ويونغ بويز وفييورد 3 نقاط لكل منهم بعد جولتين.

المجموعة الثامنة: لودوغوريتس يحلّق وإسبانيول يصدم سسكا

واصل لودوغوريتس البلغاري التحليق في صدارة المجموعة الثامنة ( 6 نقاط) بفوز جديد وعريض على أرض مضيفه فيرينكفاروس المجري (الثالث بنقطة واحدة) بثلاثية كاملة حملت توقيع جودي لوكوكي (1) ورفاييل فورستر بثنائية (40 و64). مع العلم أنّ الفريق البلغاري أنهى المباراة منقوصاً من لاعبه دراغوس غريغور الذي طرد في الدقيقة 43.

من جانبه، تمكن إسبانيول من تثبيت قديمه في الوصافة (4 نقاط) بفوزه المفاجئ على أرض سسكا موسكو الروسي (الأخير بلا رصيد) بثنائية دوّ،ها كل من لاي وو (64) ووفيكتور كامبوثانو (90).

المجموعة التاسعة: الأوضاع على حالها

بقيت الأوضاع على حالها في المجموعة التاسعة بتعادل ممثليها أولكسندريا الأوكراني مع خينت البلجيكي بهدف للوران ديبواتر (6) مقابل هدف لأرتيم سيتالو (61) من جهة، وسانت إتيان الفرنسي مع فولفسبورغ الألماني بهدف تيموتي كولودزيجاك (13) مقابل هدف لويليام (15).

واستمر الثنائي خينت وفولفسبورغ في زعامة المجموعة بأربعة نقاط لكل منهما وبات لسان إتيان وأولكسندريا نقطة واحدة.