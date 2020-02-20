فوزان غير مطمئنين لرينجرز وفولفسبورغ

حقق رينجرز الاسكتلندي فوزاً صعبا وغير حاسم على ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي 3-2 السبت في ذهاب الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل للفائز الروماني ايانيس حاجي نجل جورجي حاجي في الدقيقتين 67 و82 وجو اريبو في الدقيقة 75 وللخاسر البرازيلي فرانسيرجيو والإسباني آبيل رويز في الدقيقتين 11 و59.

وجاءت المباراة مثيرة غنية بالفرص من الطرفين اللذين تبادلا الهجمات طيلة الدقائق التسعين وصنعا سوية 23 فرصة منها 11 على المرمى.

فوز صعب لفولفسبورغ

وتغلب فولفسبورغ الألماني مالمو السويدي 2-1. سجل للفائز جوسيب بريكالو واسحاق كيزه (خطأ في مرماه) في الدقيتين 49 و62.

وسجل لمالمو إسحاق كيزه أيضاً في الدقيقة 47.