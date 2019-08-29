فرانكفورت إلى دور المجموعات في يوروبا ليغ

وتأهل فرانكفورت عقب فوزه الثمين على ضيفه ستراسبورغ 3-1، ليعوض خسارته بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جرت بفرنسا الأسبوع الماضي.

وبلغت أندية أيندهوفن وفينورد وألكمار الهولندية، وكذلك سيلتيك الاسكتلندي وولفرهامبتون الإنكليزي أيضاً دور المجموعات وباتت بانتظار ما ستسفر عنه القرعة يوم غد الجمعة.

وجاء تأهل أيندهوفن لمرحلة المجموعات عن جدارة، بعدما تغلبه برباعية نظيفة على مضيفه أبولون ليماسول القبرصي، ليكرر تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن تغلب عليه ذهابا بثلاثية نظيفة في هولندا يوم الخميس الماضي.

ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لفينورد روتردام، الذي صعد للدور ذاته، إثر فوزه بثلاثية على مضيفه هبوعيل بئر السبع، مكررا فوزه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة روتردام.

وتعافى ألكمار من تعادله المخيب 1-1 بملعبه ذهابا مع رويال أنتويرب البلجيكي، بعدما حقق فوزا كبيرا خارج قواعده 4-1 على منافسه، ليحجز مقعدا في دور المجموعات.

وبلغ وولفرهامبتون دور المجموعات، بفوزه 2-1 على ضيفه تورينو الإيطالي، ليفوز 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما سبق له الفوز 3-2 على نظيره الإيطالي ذهابا بإيطاليا.

ولم يواجه سيلتيك أدنى صعوبة في التأهل للدور التالي، بعد تغلبه 4-1على مضيفه أيك سولنا السويدي، حيث سبق أن فاز بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بإسكتلندا.

ولحق غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بركب المتأهلين لدور المجموعات، بفوزه الصعب بهدف نظيف على ضيفه ليجيا وارسو البولندي، علما بأن مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة البولندية قد انتهت بالتعادل السلبي.

وانتزع سبورتنينغ براغا البرتغالي بطاقة الترشح للدور التالي، بعد فوزه 2-1على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي، حيث سبق للفريق البرتغالي أن فاز بهدف دون مقابل ذهاباً.

وأطاح فيتوريا غيماريش البرتغالي بضيفه ستيوا بوخارست الروماني، بعد فوزه عليه بهدف دون رد، مستفيدا من انتهاء مباراة الذهاب بينهما بالتعادل بدون أهداف.

واقتنص إسبانيول الإسباني تعادلا بطعم الفوز 2-2 مع مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني، ليصعد هو الآخر لمرحلة المجموعات، لفوزه 3-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعبه.

وتأهل سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على حساب باوك سالونيك اليوناني، كما صعد أيضا كل من جينت البلجيكي وكارباخ آجدام الأذربيجاني وكوبنهاغن الدنماركي وإف سي أستانا الكازاخستاني، ولودوغوريتس رازغراد البلغاري، وبارتيزان بلغراد الصربي، ومالمو السويدي، وأيك أثينا اليوناني، وفرينكفاروس المجري، وأف 91 ديديلانجي اللوكسمبورغي.