غينت يسقط فولفسبورغ ويعتلي الصدارة

اعتلى غينت البلجيكي صدارة المجموعة التاسعة بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ الألماني 3-1، الخميس، في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة ضمن دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

سجل الأوكراني رومان ياريمتشوك (50) ولوران دوبواتر (65) والكاميروني ميكاييل نغادو نغادجوي (76) ثلاثية غينت، فيما جاء هدف فولفسبورغ الوحيد عبر البرازيلي جواو فيكتور (20).

في المجموعة ذاتها، حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة أولكسندريا الأوكراني مع ضيفه سانت إيتيان الفرنسي.

تقدّم سانت إيتيان بثنائية الدولي التونسي وهبي الخزري في الدقيقة (24 من ركلة جزاء) ومهدي كامارا (72)، لكن الفريق الأوكراني استطاع إدراك التعادل بهدفي دينيس بيزبورودكو (84) وماكسيم زاديراكا (90+1).

مع نهاية مباريات المرحلة الرابعة، تقدم غينت البلجيكي إلى المركز الأول برصيد 8 نقاط، وتراجع فولفسبورغ الألماني إلى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند 5 نقاط، فيما حافظ سانت إيتيان على المركز الثالث وله 3 نقاط بفارق الأهداف عن أولكسندريا الأخير.