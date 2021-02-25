غرناطة يضع حداً لمشوار نابولي في الـ"يوروبا ليغ"

وانهزم فريق الجنوب الإيطالي ذهاباً بهدفين دون رد.

وفي بداية نارية، تقدم نابولي سريعاً عن طريق زيلينسكي الذي اخترق الدفاع الإسباني وراوغ وسدد من حافة منطقة الجزاء كرة قوية عجز الحارس البرتغالي روي سيلفا عن صدها (3).

وسجل غرناطة ما اعتقده هدف التعادل عبر أنطونيو بويرتاس إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل (5)، ليعيد فرض التعادل بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من ديميتري فولكييه ارتقى لها أنخل مونتورو ووضعها في الزاوية البعيدة عن الحارس (25).

وصد الحارس سيلفا ركلة حرة مباشرة سددها القائد لورنزو إنسينيي (35).

في الشوط الثاني، دفع غاتوسو بلاعبه البلجيكي درايس مرتنز العائد من الاصابة، فاستعاد صاحب الأرض فرصه بالتأهل بعد تمريرة بالعمق من إنسينيي إلى فابيان رويز الذي اخترق المنطقة وسدد كرة أرضية استقرت في الشباك (59).

واعتقد نابولي أنه سجل الثالث إلا أن الحكم ألغى هدف الفرنسي تييمويه باكايوكو بسبب خطأ على فيكتور دياز (70).

وضغط نابولي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وتوالت الفرص وتصدى الحارس لرأسية الجزائري فوزي غلام (90+1)، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية.

فياريال يعبر ومولده يُسقط هوفنهايم

وجدد فياريال الإسباني تفوقه على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 2-1 بعد أن انتصر ذهاباً بهدفين لصفر.

وعلى ملعب لاسيراميكا، افتتح الألماني ميرجيم بيريشا التسجيل للفريق النمساوي في الدقيقة 17 ثم أدرك جيرارد مورينو التعادل لأصحاب الأرص في الدقيقة 40 وأضاف ذات اللاعب هدف الفوز لفريق الغواصات الصفراء من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وفي مواجهة مثيرة، أزاح مولده النرويجي مضيفه فريق هوفنهايم الألماني بفوزه عليه في راين نيكار أرينا بهدفين دون رد.

ويدين مولده بفوزه إلى لاعبه إيريك أولاند أندرسن الذي سجل الهدفين (20 و90).

يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وحصد فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بطاقة العبور إلى الدور ذاته بفوزه إياباً على ماكابي 1-صفر علماً أن نتيجة الذهاب كانت لمصلحة الفريق الأوكراني (2-صفر).