عودة هالاند للتدريبات في صفوف بوروسيا دورتموند

وكان دورتموند سقط سقوطاً كبيراً أمام ضيفه الإسكتلندي 2-4 في مباراة الذهاب على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" وبالتالي تنتظره مباراة صعبة إياباً، بحثاً عن التأهل إلى دور الـ16.

ولا شك بأن عودة هالاند للمشاركة رسمياً في مباريات فريقه ستعطي دفعة معنوية هائلة بعد تلك التي تلقاها الفريق لدى اكتساحه بوروسيا مونشنغلادباخ بسداسية نظيفة في الدوري الألماني الأحد.

ويعيش دورتموند موسماً غريباً بحسب الصحف المحلية التي تعتبر بأن الفريق يحقق نتائج رائعة ثم سيئة للغاية من دون أي سبب، وهذا ما حصل بالفعل في الأسبوعين الأخيرين، فقد سقط على ملعبه أمام باير ليفركوزن 1-5 في بوندسليغا، ثم تغلب على هرتا برلين 3-صفر خارج ملعبه في الدوري أيضا قبل ان يسقط أمام رينجرز 2-4 في يوروبا ليغ، ثم يفوز على مونشنغلادباخ 6-صفر.

وأدى هذا التذبذب في المستوى إلى خروج الفريق من مسابقة كأس ألمانيا على يد فريق من الدرجة الثانية، وقد يكلفه الخروج من يوروبا ليغ الخميس المقبل أيضاً.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري المحلي متخلفاً بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

