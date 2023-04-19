عودة راشفورد إلى التدريبات تمنح مانشستر يونايتد دفعة قوية

وعانى الدولي الإنكليزي، الذي سجل 28 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، من آلام في الفخذ خلال الفوز 2-0 على إيفرتون في الثامن من أبريل نيسان/ الحالي ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

🚨 There's big news coming out of Carrington 👀#MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) April 19, 2023



وقال يونايتد الأسبوع الماضي إن راشفورد قد يغيب على الأرجح عن "بعض المباريات" لكنه قد يعود في الوقت المناسب في إسبانيا، حيث يبحث رجال إريك تن هاغ عن خطف التأهل بعدما أجبروا على التعادل 2-2 في ذهاب ربع النهائي على معقلهم أولد ترافورد أمام إشبيلية.

كما شارك لوك شو ومارسيل سابيتسر في التدريبات يوم الأربعاء لتخفيف أزمة الإصابات التي تضرب بعض عناصر الشياطين الحمر.

ولن يتواجد قلب الدفاع ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران بعد تعرضهما لإصاباتين في مباراة الذهاب.

كما يغيب برونو فرنانديز عن الملاعب، بينما يظل دوني فان دي بيك وأليخاندرو غارناتشو غائبين عن الملاعب بسبب الإصابة.

ويواجه يونايتد، الذي رفع كأس الرابطة في وقت سابق هذا الموسم منهياً ستة أعوام من التجافي مع الألقاب، برايتون يوم الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.