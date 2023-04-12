عودة بوغبا إلى تشكيلة يوفنتوس

قال ماسيميليانو أليغري في مؤتمر صحافي "لقد استُدعي، سنرى غداً (الخميس) إذا كان قادراً على اللعب".

أضاف "من الهام أن يكون قد أجرى بعض التمارين مع الفريق دون أن يتوقف. سيكون رائعاً أن يعود إلينا في فترة نهاية الموسم، لأنه لدينا 9 مباريات في الدوري وربما سبع في كأس إيطاليا ويوروبا ليغ".

وتعرّض الفرنسي البالغ 30 عاماً لاصابة في العضلات المقرِّبة بفخذه منتصف آذار/مارس، ما أجبره على التوقف بعد قليل من استئناف موسمه.

غاب اللاعب الدولي عن كامل بداية الموسم ومونديال قطر 2022 لإصابة في ركبته اليمنى، خلال فترة التحضير الصيفية ما اضطره الخضوع لجراحة مطلع أيلول/سبتمبر.

وأكّد أليغري تعويله على المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش المفتقد للثقة أخيراً، ولاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس الذي دخل معه في مشادة عنيفة الإثنين وفقاً للصحف المحلية.

أضاف أليغري "سيستعيد فلاهوفيتش طريق الشباك، فترة الصيام تحدث لكل المهاجمين، يجب أن يبقى هادئاً. أذكركم أن العام الماضي لم يرغب البعض باستمرار رابيو (لاعب الوسط الفرنسي أدريان)".

أما عن باريديس الذي تنتهي إعارته من باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل، فقال أليغري انه "مجرّد حديث".

تابع "أتفهم بعض العصبية عندما لا يشارك لاعب ما كثيراً، هذا طبيعي. أقوم بخياراتي لصالح الفريق. أثق بالجميع وأنا سعيد لقيامه بردّ فعل، فهذا يعني أنه يريد تقديم أشياء جيدة".

ويحتل يوفنتوس المركز السابع راهناً في الدوري المحلي، بفارق 30 نقطة عن نابولي المتصدر، وذلك بعد حسم 15 نقطة من رصيده لتسجيله مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.





